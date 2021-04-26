تشادويك بوسمان يخسر جائزة الأوسكار لصالح أنتوني هوبكينز

خسر الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان فرصته الأولى والأخيرة لنيل جائزة الأوسكار في مسيرته الفنية عن بطولة فيلم Ma Rainey's Black Bottom، لصالح السير أنتوني هوبكينز.

حاز هوبكينز جائزة أفضل ممثل في دور بطولة عن فيلم The Father متفوقا على بوسمان وريز أحمد، جاري أولدمان، ستيفن يون.

حفل الأوسكار 2021

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.