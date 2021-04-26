أجواء رمضان على كوبرى قصر النيل .. فيديو

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” الإخبارى، مساء امس، الأحد، أجواء شهر رمضان علي كوبرى قصر النيل .

حيث ظهر كوبرى قصر النيل خالى من المواطنين بسبب انخفاض درجة الحرارة .

وورصدت عدسة صدى البلد، أجواء رمضان من الشوارع المصرية الشعبية بمنطقة المطرية، وحالة البهجة والسعادة على الأطفال خلال الشهر الكريم.



وتعد من أكثر العادات التي تتم في الشوارع المصرية الشعبية، هي تكاتف الشباب والأطفال في تعليق الزينة ومحاولة أبراز البهجة والفرح بشهر رمضان، ويتجمع الأصحاب والأهل والأطفال حتى يزينون كل شارع يسكنون فيه، ومع تفشي الفيروس نجح الشباب والأطفال في مراعاة سبل الوقاية والتزموا بالاجراءات التي تمنع خطر الإصابة بفيروس كورونا.