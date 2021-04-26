بملابس على الموضة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة

حرصت الفنانة ملك ابنة الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ابنة أحمد زاهر في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون أبيض ممزق من الركب و نسقت معه قميص ذا أكمام طويلة جمع بين اللون البينك و الأبيض.

وانتعلت ابنة أحمد زاهر حذاء رياضيا مسطح باللون الأبيض، فيما نسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، ولم تتكلف ابنة أحمد زاهر في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و غير المبالغ فيها مما كشف عن جمالها.