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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القفطان المغربي يتصدر أحدث صيحات الموضة في رمضان 2021

صدى البلد

تتردد أي فتاة أو سيدة في كثير من الأحيان في اختيار الزي المناسب الذي ترتديه في الخروجات الرمضانية مثل عزومة الإفطار أو السحور، ولكن في السنوات الأخيرة انتشرت موضة القفطان ليكون بديلا عن العباية في مثل هذه الخروجات.

 

وقالت مصممة الأزياء هدى الجار الله:"إن القفطان المغربي أصبح هو موضة ما ترتديه الفتيات والسيدات في خروجات وعزومات رمضان، ولذلك بسبب أنه أناقته كما يجعلها أكثر ارتياحا في نفس الوقت،حيث تختلف تصميمات القفطان وأصبحت تواكب الموضة وتطورها بشكل كبير".

 

وأضافت هدى الجار الله أن القفطان المغربي يتميز بتطريزه المميز وكذلك ألوانه المختلفة التي تمنح أي فتاة أو سيدة مظهرا أنيقا، مؤكدة أن الكثير من الفتيات والسيدات في الدول العربية يرتدين القفطان يوم عزومات وخروجات رمضان.

 

وأشارت إلى أن ألوان الموضة هذا العام في القفطان تمثل في الأبيض والأخضر والأحمر والأزرق، حيث يمكن ارتدائه ووضع القليل من المكياج حتى تحصل على طلة مميزة.

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