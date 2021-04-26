عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى غدا.

 

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،إن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة  على أغلب الانحاء بدءا من بعد غد “الأربعاء”، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة اليوم وغدا بين 29 : 30 درجة، وسترتفع إلى 33 اعتبارا من الأربعاء.


وأوضح شاهين أن فترة الربيع تشهد تقلبات جوية لحين ثبات واستقرار  درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، ناصحا بمتابعة الهيئة باستمرار، حيث أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.


وحذر من عدم ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج خاصة للأطفال وكبار السن، لافتا إلى أن حركة الرياح معتدلة فى البحر الأحمر والمتوسط.

https://youtu.be/Gyy3u-wg6oE

 

الأرصاد إرتفاع درجات الحرارة القاهرة محمود شاهين فصل الصيف فصل الربيع

ترشيحاتنا

أصبح قائدا نازيا بعد نجاته من غرق السفينة "تيتانيك" بالكذب

وزير التعليم : مصر استكملت العام الدراسي بالكامل رغم ظروف كورونا

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. مجمع البحوث يوضح

سقوط أمطار خفيفة اليوم والعظمى بالقاهرة 29

طرح رولزرويس داون الفاخرة للبيع في مصر .. صور

رمضان زمان.. بوسة تثير أزمة بين كاميليا وكمال الشناوي في عز الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ