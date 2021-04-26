الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى غدا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،إن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء بدءا من بعد غد “الأربعاء”، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة اليوم وغدا بين 29 : 30 درجة، وسترتفع إلى 33 اعتبارا من الأربعاء.



وأوضح شاهين أن فترة الربيع تشهد تقلبات جوية لحين ثبات واستقرار درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، ناصحا بمتابعة الهيئة باستمرار، حيث أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وحذر من عدم ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج خاصة للأطفال وكبار السن، لافتا إلى أن حركة الرياح معتدلة فى البحر الأحمر والمتوسط.

https://youtu.be/Gyy3u-wg6oE