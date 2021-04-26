سوريا.. شكاوى من قلة لقاحات كورونا المقدمة من الصحة العالمية

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن جزءاً من لقاح سينوفارم الصيني، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، تم تخصيصه للمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مشيرةً إلى أن "منظمة الصحة العالمية ستشرف على عملية توزيع اللقاح في مناطقنا".

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، إن "اللقاح الصيني وصل إلى سوريا منذ يوم الأربعاء الماضي، بإجمالي 203 آلاف جرعة لقاح بحسب منظمة الصحة العالمية".

وأوضح مصطفى أن هذه الكمية قليلة جداً حسب متطلبات الوضع في سوريا، فقد كان متوقعاً دخول 900 ألف جرعة لقاح إليها.





وبشأن حصة مناطق شمال وشرق سوريا من اللقاح قال مصطفى: "من بين 203 آلاف جرعة لقاح أرسلتها الصين إلى سوريا، 10٪ منها فقط سترسل إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

ووفق الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فإن العدد الذي سيصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية هو "23 ألف جرعة لقاح فقط، وهو أيضاً عدد قليل جداً".

وفي السياق نوه إلى أن "حصتنا من اللقاح ستدخل إلى مناطق شمال وشرق سوريا بإشراف منظمة الصحة العالمية، وليست الحكومة السورية".

وبحسب آخر إحصائية لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا وصل أن عدد المصابين بفيروس كورونا إلى الآن 15176 حالة منها 519 حالة وفاة و1538 حالة شفاء.