وزير النقل: هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بديون تصل إلى 88 مليار جنيه

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع.

وأكد “الوزير” في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من أربعون سنة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، مشيرا إلى أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كافة خطوط الشبكة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية "بتراب الفلوس"، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

وأكد كامل الوزير، أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.