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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يوجه بتعيين خريجي معهد وردان بهيئة السكة الحديد

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل اليوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع  رئيس  ونواب هيئة السكة الحديد ورؤساء شركات ( الخدمات المتكاملة المختصة بأعمال النظافة والأمن الإداري  وإجيفراي و إيرتراك المختصين بأعمال تجديدات السكة).

وأكد الوزير في بداية الاجتماع على استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري والاستفادة المثلى من إمكانات كل فرد في السكة الحديد مع استمرار الدورات  التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة وان يكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين وكذلك ضرورة وجود دورات تثقيفية تشمل معلومات عامة تشمل كل ما يتعلق بالسكة الحديد  وكذلك دورات سلوكية ونفسية وتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل.


مشيرا الى ان هذا فيما يخص العنصر البشري  الحالي المؤهل موضحا   أن   هناك اهتمام كبير و مختلف و جديد كليا عما كان يتم قبل  ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانويه العامه ومن المخطط تخريج اول دفعه من هذا المعهد العام الحالي.

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على افضل العناصر المتقدمه حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديده من المهندسين بالكليه الحربيه اما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على اعلى مستوى كم يتم اعاده تاهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحاليه بمعهد وردان للسكك الحديديه و مراكز التدريب المختلفه بجميع مناطق هيئه السكك الحديديه كما يتضمن اي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبيه بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات او عربات جديدة

كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف الجميع  من العاملين بالسكة الحديد وان يكون هناك تلاحم بين قيادات السكة الحديد وكافة العاملين بها وانتشار القيادات بين طوائف التشغيل وفي الورش المختلفة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع لسرعة الإنجاز

ثم استعرض الوزير الاجراءات العاجلة الخاصة بتنفيذ خطة تطوير السكة الحديد والتي تشمل تطوير  كافة عناصر منظومة السكة الحديد  حيث  يتم توريد جرارت وعربات جديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى وتطوير المحطات وارصفتها وتطوير المزلقانات واصلاح كافة أسوار السكة الحديد الحالية ثم انشاء اسوار على جانبي السكة الحديد في أماكن وجود الكتل السكنية وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية  ثم في الخطوط الفرعية خاصة انه سيتم ازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الاشارات بها وكذلك تجديد السكة و ضرورة  اهمية الإسراع في تنفيذها  وفقاً للخطة الزمنية المحددة

بالاضافة الى تطوير الورش وإقامة هناجر جديدة بها وامدادها بكافة المعدات الحديثة  وتحويل بعض الورش  الى شركات مثل  ورش كوم ابوراضي الى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبوراضي

كما تطرق الوزير الى اهمية لجنة المشتريات  في توفير قطع الغيار اللازمة وفقا لإحتياجات الورش وتحقيق التكامل بين الورش المختلفة في هذا امجال وكذلك أهمية لجنة الحوافز بالورش والى اهمية قيام كل فرد بتنفيذ مهام وظيفته على أكمل وجه وان تتم المراجعة والتفتيش  الدوري لأوامر التشعيل والإنضباط التام في أداء كافة المهام والمرور الدوري على السكة وتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة وحوكمة الإجراءات وخاصة المتعلقة بالسلامة والالتزام التام بكل وسائل السلامة وكذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل و أن يتم تعيين خريجي معهد وردان بهيئة السكة الحديد خاصة وأنهم قد تلقوا كافة العلوم والنواحي التدريبية الخاصة بالسكة الحديد وفق نظم التكنولوجيا الحديثة كما وجه الوزير بانه في حالة تخفيض سرعة القطارات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يتم إعلام  الركاب بذلك وبشكل دوري.
 

السكك الحديدية النقل مهندس كامل الوزير

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