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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في عشر نقاط.. تعرف على مجهودات جامعة القاهرة لإنشاء بيئة تكنولوجية معلوماتية بالكليات والمدن الجامعية

جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة ارشيفية

تستمر جامعة القاهرة في تنفيذ خطتها لإنشاء بيئة تكنولوجية معلوماتية متكاملة بمختلف كلياتها ، وكذلك المدن الجامعية خلال الفترة الحالية ، وذلك في إطار التحول الرقمي نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" مجهودات الجامعة خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة والمستويات ، وتتمثل هذه المجهودات في النقاط الاتية :-

قامت الجامعة بتطوير لوحة قيادة مركزية هي الأولي من نوعها لتسريع الخدمات التي تقدمها .

ربط جميع مباني الجامعة بكابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة .

تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم تقنية المعلومات الحديثة بها، لمواكبة التطور التكنولوجي في العمليتين الإدارية والأكاديمية .

الالتزام بسرعة معدلات إنجاز المنظومة التكنولوجية للجامعة بأعلى درجة من الكفاءة بجميع كليات الجامعة ومراكزها .

استكمال رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية بالمدن الجامعية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي يساهم في توفير البيئة التعليمية الإلكترونية للطلاب .

إعادة تخطيط الشبكات اللاسلكية على مستوى الجامعة، وتطوير منظومة التأمين الخاصة بالشبكات والتطبيقات، بالإضافة إلى رفع قدرات الخوادم وأجهزة المحولات الشبكية الرئيسية في الجامعة، وتطوير إجراءات التشغيل والمتابعة .

استخدام الإنترنت لربط شبكة الجامعة مع شبكات محلية وعالمية بهدف خدمة البحث العلمي .

رفع كفاءة وسرعة الإنترنت بالمعهد القومي لعلوم الليزر .

استخدام أحدث الوسائل الشبكية والتقنية المتميزة لدعم الأداء الإداري والتعليمي، مؤكدًا اتجاه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعي ذكي قائم على التحول الرقمي .

وضع استراتيجية لتطوير فكر الهيكل المؤسسي ، لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة والتحول تدريجيًا من مرحلة الرقمنة ثم الميكنة للوصول إلى تحول رقمي حقيقي .

 

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جدير بالذكر ، إن جامعة القاهرة قد حققت تقدم غير مسبوق في التصنيف الإنجليزي ، كأفضل الجامعات في مجالات العلوم الإنسانية والآداب والعلوم الإجتماعية والإدارية ، حيث جاءت الجامعة  ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية ، ومن بين 1% من الجامعات التي تم اختيارها وتصنيفها من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم، إضافة  إلى احتفاظها بصدارة الجامعات المصرية.

جامعة القاهرة بيئة تكنولوجية معلوماتية المدن الجامعية التحول الرقمي جامعة ذكية

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