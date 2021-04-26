سيلمان وهدان : مصر تدفع فاتورة كبيرة منذ 30 يونيو وهناك قوي تحاول عرقلتنا

اكد النائب الوفدي سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مصر تدفع فاتورة كبيرة دفعتها في قطاع الكهرباء ودفعتها في قطاع التعليم وافتعال الفتن والازمات في السكر والتموين وغيره ، مشيرا إلى أننا في حرب حقيقيه منذ 30 يونيو والكثير لايريد لنا النجاح وهناك قوي تحاول عرقلتنا.

وأضاف سيلمان وهدان خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان خلال القاء كامل الوزير وزير النقل بيانه امام البرلمان اليوم بخصوص تطوير السكه الحديد باسمي وباسم حزب الوفد وهو حزب معارض “ اعلن باسم الوفد ان وزير النقل عمل انجازات"

وقال مخاطبا كامل الوزير وزير النقل : "انت هتدفع الفاتوره وهتدفع والجميع يعلم ان العنصر البشري هو الاساس في الحوادث علي مر التاريخ وقائد القطار له نفس اهمية قائد الطائره ولابد ان يعامل نفس المعاملة ”.

وتابع وهدان : لن نقبل بمسكنات والعنصر البشري أهم شي و يجب الاهتمام به والتدريب والتطوير.

وتقدم وهدان بالعزاء لأهالي ضحايا السكة الحديد، متمنيا الشفاء لكل المصابين في حوادث القطارات.