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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يوجه بزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلى ببورسعيد

صدى البلد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد بتكثيف وزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد ببورسعيد وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة تطورات الوضع الصحى و الوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف والطب الوقائى وعميد كلية طب.

 

واستمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة والفرق الطبية فيما يتعلق  بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد.

 

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف  تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيدا من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية.

 

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وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اجتماعا  اليوم مع أعضاء لجنة تخريد السيارات بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والعميد محمد بصلة مدير إدارة المرور، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال لجنة تخريد السيارات ببورسعيد.

 

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع  أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة ، مؤكدا  على أن التنسيق الكامل بين  المحافظة  ووزارة المالية من خلال إرسال ممثلين أسبوعيًا إلى اللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.

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