كامل الوزير أمام البرلمان: الإهمال لفترات طويلة وراء تدهور قطارات السكة الحديد.. ومطالب باستبعاد العناصر المتطرفة والإثارية إلى وزارات غير حساسة

كامل الوزير أمام النواب:

رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة

تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت

التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات

ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولى وخاصةً دول الجوار

حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين

ألقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل بيانا أمام مجلس النواب اليوم، لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.



وقال الوزير إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال: توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، و المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية ، الى جانب حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، و ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار .

وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى : توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة ، علاوة على إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، ورفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.



فيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024 ،صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجار استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه .



كما أكد الوزير أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به).





وصرح وزير النقل أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ، قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة عربات الركاب بعدد 1223عربة عادية تنتهي جميعها نهاية العام الحالي لضمان عدم تشغيل أي عربة قديمة بخطوط الشبكة مشيرا الي ان ورش ( كوم أبو راضي – أبوزعبل – إيرماس) تقوم بتطوير عدد 450 عربه تم الانتهاء من 34 عربة ومصنع قادر بورش كوم أبو راضي عدد 212 عربة جاري تنفيذ العربة النموذج وورش كوم أبو راضي (عمرة) عدد 263 جاري تدبير قطع الغيار ومصنع سيماف عدد 200 عربة وتم الانتهاء من 115 عربة وورش المنيا الإضافية عدد 98 وتم الانتهاء من 36 عربة كما تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة وتطوير عربات النوم وجارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%.







و فيما يتعلق بمشروعات السيطرة علي مسير القطارات، اوضح انه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد ( 16) مشروع بإجمالى تكلفة (46.😎 مليار جنيه حيث انه جاري تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بمعرفة شركة تاليس الأسبانية ومعها شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية بتكلفة 103.4 مليون يورو ، مشيرا الى أنه تمت إعادة هيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج حيث تم ربط حافز السائقين بالمسافة المقطوعة بالكيلومتر وكذلك الكيلومتر النظيف المتمثل في عدم تجاوز السائق للتعليمات وسرعة استجابته للتعامل مع الأعطال الطارئة بالجرار أثناء المسير وربط حافز المحصلين بالإيرادات التي تحققها الهيئة وربط حافز عمال الورش بالإنتاج الفعلي سواء إصلاح وتجهيز الجرارات أو العربات مضيفا ان تطوير الخدمات الاجتماعية والطبية يتمثل في تطوير النوادي الاجتماعية للعاملين بالهيئة ( نادي مدينة نصر – نادي طنطا – أبو زعبل – الزقازيق - ........) وتطوير المراكز الطبية سواء بالقاهرة أو المناطق المختلفة علي مستوي الجمهورية من حيث مستوى العلاج الطبي وتوفر جميع الادوية والأجهزة الطبية الحديثة .







وأوضح الوزير أنه تم إتباع أسلوب جديد في التعيينات بالسكة الحديد لضمان اختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا ونفسيا على غرار ما يتم في القوات المسلحة، وأنه بعد موافقة رئيس الجمهورية - تم الإنتهاء من تعيين عدد 150 مهندسا خلال عام 2020 بعد اجتيازهم اختبارات ( سمات – فنية – لغة – سلوكية – كمبيوتر ) وإجراء المسح الطبي والأمني بمعرفة هيئة تدريب القوات المسلحة ، مشيرا الى انه جاري العرض على السيد رئيس الجمهورية لتعيين 750 مهندس على وظائف قائد قطار / مهندس سيطرة وتحكم.





وطالب الوزير بضرورة قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة و معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة ( أراضي – منشآت ) وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة علي ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: ( التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية.