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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بأول يوم امتحانات شهر أبريل النهائية

صدى البلد

انطلقت اليوم الاثنين امتحانات شهر أبريل لـ صفوف النقل بجميع مدارس جمهورية مصر العربية، والتي تعد بالنسبة لهم آخر امتحانات في العام الدراسي الحالي 2020/2021، وفق قرارات وزير التربية والتعليم.


ورصدت كاميرا صدى البلد انطباعات وآراء الطلاب من أمام إحدى مدارس المعادي الثانوية للبنين، حول مستوى أسئلة الامتحان، ورأيهم في القرارات الوزارية الجديدة.


جاءت ردود أفعال الطلاب إيجابية عقب خروجهم من لجان الامتحانات، قائلين إن الأسئلة كانت في متناولهم، وبمستوى الطالب المتوسط، وعبروا عن سعادتهم بالقرارات الجديدة حول إلغاء امتحانات شهر مايو، موضحين التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.


وأشار محمود كريم، طالب بالصف الثاني الثانوي، أنه أدى امتحان اليوم بورقة مجمعة لثلاث مواد للشعبة الأدبية، وكان مستوى الأسئلة يشتمل على درجات ما بين السهولة والصعوبة، ولكن في المجمل يعتبر الامتحان مناسبا لمستوى الطالب المتوسط.


وأوضح حازم صالح، أن نظام الامتحانات المجمعة فكرة جيدة، يختصر علي الطلاب الوقت، ولكن يلزمهم أن يكون هناك وقت كافٍ لاسترجاع الثلاث مواد قبل الامتحانات، وتابع أن مستوى الامتحان اليوم كان من السهل للمتوسط.


وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا ، امتحانا في ورقة مجمعة بالمواد الآتية: اللغة العربية (15 سؤال) _ الرياضيات 1 (10 أسئلة)_الرياضيات 2 (10 أسئلة).


أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) ، امتحن الطلاب اليوم  في الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا ، في ورقة مجمعة بمواد : اللغة العربية (15 سؤال) _التاريخ (10 أسئلة) _رياضيات 1 (10 أسئلة).

إمتحانات سنوات النقل الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية الشعبة الادبية امتحانات ابريل النهائية العام الدراسي 2020 2021 قرارات وزارة التربية والتعليم

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