محافظ سوهاج يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والإجراءات الوقائية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، عددا من لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 20/21، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بحي شرق مدينة سوهاج.

وذلك لمتابعة بدء أعمال الامتحانات وانتظام سير العمل باللجان، والاطمئنان على توفير الأجواء المثالية لأداء الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.



واطمأن محافظ سوهاج على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعمال التعقيم داخل اللجان وخارجها، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتعقيم، وعدم السماح بوجود أي إشغالات بمحيط المدارس.



وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام بلغ 24 ألفا و373 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي بلغ 21 ألف و625 طالبا وطالبة، وقد بدأوا اليوم أداء الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021 بـ107 مدارس على مستوى المحافظة موزعة على 92 مدرسة حكومي، و15 مدرسة خاصة.

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ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أمس بعد التنسيق مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وذلك على أن تُعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا.

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