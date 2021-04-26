جامعة الإسكندرية : إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى ومركز للبصمة الكربونية

أفادت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنها بصدد إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التي تشارك في تطويرها ومركز للبصمة الكربونية بالجامعة.

وأضافت الجامعة في بيان أن مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، ناقش المقترح المقدم من وكيل كلية العلوم بإنشاء مركز تنمية بشرية بمقر مركز الشباب والرياضة التابع للقرية أو المنطقة التي تشارك الجامعة في تطويرها ليمثل نواة لانطلاق البرامج التوعوية والتدريبية التي ستقوم بها الجامعة لدعم وتطوير القدرات لأهالي المكان.

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يأتي هذا في إطار تفعيل الدور الريادي للجامعة وحرصاً منها على تحقيق الاستدامة والأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

كما استعرض الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة مقترح إنشاء مركز البصمة الكربونية بالكلية لنشر الوعي بأهميتها داخل المؤسسات الاكاديمية.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مقترح كلية التمريض بتنظيم مبادرة توعوية بعنوان (صحتك بإيدك) يتم تنفيذها لجميع الطلاب ، وتتناول المبادرة عدة محاور وهي مكافحة العدوى – الاسعافات الاولية – مشورة ما قبل الزواج ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص.