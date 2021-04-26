عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بهذه الخطوات.. احذف صورك من على محرك البحث جوجل

احذف صورك من على
احذف صورك من على محرك البحث جوجل

يعانى عدد كبير من المستخدمين من التعامل مع مشكلة وجود صور لهم على محرك البحث جوجل كروم، حيث تشكل أحيانا وجود صورة أو أكثر على متصفح البحث مشكلة كبيرة تؤثر على الأشخاص فى العمل أو تؤثر عليهم اجتماعيا؛ الأمر الذى يدفعهم إلى محاولة حذف الصورة نهائيا لكى لا تظهر فى محركات البحث. 


وبحسب صفحة الدعم الرسمية لجوجل فإن محرك البحث جوجل كروم، به عدد من البدائل التى تتيح للمستخدمين إمكانية حذف صورهم من على جوجل بحيث لا تظهر مرة أخرى عند البحث عنها، حيث يمكن اتباع عدد من الخطوات للقيام بحذف صورة معينة من على جوجل : 

كيف تمنع متصفح كروم من حفظ نشاطك وبياناتك المهمة نهائيا؟


وقبل أن تعرف الخطوات التى يمكنك حذف بها صورة معينة لابد أن تعرف سبب عدم إزالة جوجل لمعظم الصور حيث :

 

يكون مصدر معظم الصور التي تظهر ضمن نتائج بحث جوجل مواقع الويب غير المملوكة لجوجل ، ونظرًا لأن هذه المواقع لا تخضع لملكية جوجل ، فلا يمكن إزالة الصور من الويب.

 

وحتى عند حذف الصورة من نتائج بحث جوجل ، ستظل الصورة موجودة ويمكن العثور عليها من خلال محركات بحث أخرى، أو عندما ينتقل المستخدمون إلى عنوان URL مباشرة، لذلك الخيار الأفضل هو الاتصال بمسئول الموقع الذي بإمكانه إزالة الصفحة بالكامل. 


وفقا لموقع GSQi فإن هناك طريقة يمكن بها إزالة الصور من على محرك البحث جوجل باستخدام أداة Outdated Content، وذلك من خلال الآتى :

 

1. انتقل إلى صور جوجل وابحث عن الصورة التي تريد إزالتها.

 

2. من نتائج البحث ، انقر بزر الماوس الأيمن على تلك الصورة وحدد "نسخ عنوان الرابط". لا تنقر على الصورة، فقط انقر بزر الماوس الأيمن مباشرة في نتائج البحث عند العثور على الصورة.

 

3. قم بإنشاء ملف نصي يحتوي على عناوين url التي تريد إزالتها، قد يكون هناك أكثر من عنوان url عند الانتهاء من كل شيء ومن الأفضل تخزينها في ملف للرجوع إليها في المستقبل. الصق عنوان url الذي نسخته من نتائج بحث الصور في هذا المستند النصي.

 

4. وأحيانا قد تتفاجئ بأن صورة واحدة قد أصبحت صورًا متعددة. وذلك لأن بعض المواقع تحتفظ بالصور بأحجام متعددة أو في عناوين URL متعددة، لذلك يجب التأكد من نسخ كل عناوين url للصور لإزالتها، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، حيث تتم إزالة صورة من نتائج البحث ، فقد تحل محلها صورة أخرى.

 

يمكنك العثور على عناوين url أخرى لنفس الصورة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة في نتائج البحث واختيار "البحث في جوجل عن صورة"، وإذا كانت هناك أحجام أخرى ، فانقر فوق الروابط لعرض نتائج الصور للأحجام الأخرى. ثم انقر بزر الماوس الأيمن وانسخ عناوين url .

 

5. انتقل إلى أداة  Outdated Content  والصق عناوين url واحدة بعد الأخرى في الأداة وانقر فوق "طلب إزالة"، وسوف تحتاج إلى إدخال كل عنوان URL على حدة. 
 

جوجل محرك البحث جوجل صور جوجل حذف صور جوجل حذف صورة

ترشيحاتنا

مدبولي: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في مبادرة "حياة كريمة"

الكيلو ب 30 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

رئيس الوزراء : مصر استطاعت الحفاظ على مقدراتها رغم الأزمات التي يمر بها العالم في مواجهة كورونا

نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلي .. والزمالك قضى على مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ