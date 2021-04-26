الذهب يتراجع 4 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم

هبطت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 4 جنيهات علي مستوي اعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الاحد.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 889 جنيها مقابل 894 جنيها ، أمس بتراجع بلغ 5 جنيهات.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الاوسع انتشارا نحو 778 جنيها مقابل782 جنيها، أمس بفرق 4 جنيهات.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين اعيرة الذهب نحو 667 جنيها مقابل 670 جنيها أمس بفرق 3 جنيهات.



بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لنحو 519 جنيها مقابل 517 جنيها أمس بفرق جنيهان.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 889.143 ألف جنيه.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.



