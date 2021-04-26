عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 4 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

هبطت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 4 جنيهات علي مستوي اعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الاحد.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 889 جنيها مقابل 894 جنيها ، أمس بتراجع بلغ 5 جنيهات.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الاوسع انتشارا نحو 778 جنيها مقابل782 جنيها، أمس بفرق 4 جنيهات.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين اعيرة الذهب نحو 667 جنيها مقابل  670 جنيها أمس بفرق 3 جنيهات.


بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لنحو 519 جنيها مقابل 517 جنيها أمس بفرق جنيهان.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 889.143 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.


 

اسعار الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 -4- 2021

ترشيحاتنا

أكلات لفطار رمضان.. بامية بالموزة الضاني وطماطم محشية كسكسي وملوخية باللحمة.. والحلو بسبوسة بالمكسرات

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا ومواعيد العمل.. تفاصيل

وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022

700 مليون حصلوا عليه.. طبيب يوجه نصيحة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا

البرلمان يستدعي وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن فيروس كورونا

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل ٣٥ طن خام علي طريق جمصة

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

الجثث تملأ الشوارع .. قصة تسوماني كورونا التي تضرب الهند

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

رهان على الموت .. وزير النقل يعرض لقطات كارثية في البرلمان : شباب ناموا تحت القطار وأطفال تسببوا في انقلابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ