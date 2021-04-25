الذهب يواصل الإرتفاع خلال تعاملات اليوم .. وعيار21 يسجل 782 جنيها

7 جنيهات

واصلت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25-4-2021، الارتفاع، حيث ارتفعت بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت ارتفاعا أمس بمقدار 4 جنيهات على مستوى اعيرة الذهب المختلفة.

وبلغ أعلي سعر لـ عيار 21 الأوسع انتشارا في سوق أعيرة الذهب حوالي 782 جنيها.



وسجل سعر من عيار 24 الأغلى فئة حوالي 894 جنيها .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط في سوق الذهب حوالي 670 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة حوالي 517 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 6224 جنيها وأوقية الذهب لـ 27.7 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 889.143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.