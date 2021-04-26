يتهافت عليه الآلاف .. تعرف على جبل الموت في باكستان

عرضت قناة "العربية" تقريراً مصوراً يحمل عنوان: "يُجمّد أجساد مستلقية ويدفنها تحت الثلوج والصخور"، لـ جبل من الثلوج يطلق عليه جبل الموت.



وأظهر عدد من المتسلقين مرتدين ملابس ثقيلة، أثناء صعودهم، لـ جبل كي 2 والموجود على الحدود الباكستانية الصينية ، ويبلغ ارتفاعه 8611 متر.

ووفقاً للتقرير، كثيرون ماتوا قبل أن يصلوا إلى قمته وقليلون وصلوا إليه ، هذه هى قصة جبل الموت وقصة آخر ضحاياه الثلاث وكيف انقذت الصدفة أحد أبنائهم.

و سمي بجبل الموت ليس بسبب ارتفاعه بل لكثرة الضحايا الذين سقطو أثناء تسلقهم قمته وأثناء نزولهم منها أيضاً حيث نجح 377 شخصاً في تسلق قمته منذ العام 1954 فيما لقى 87 متسلقاً حتفهم أثناء محاولتهم الصعود إليها .

فهذا الجبل يشبه المثلث شديد الانحدار وغالباً ما يقتل مستلقية بانهيارات ثلجية و صخرية أو بعواصفه و رياحه القوية.