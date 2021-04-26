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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكليف من الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ .. رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة الطريق الدائري

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.


أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.


أوضح أن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي، مؤكداً الثقة في قدرة وزارة النقل على الإلتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الإنتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ.   


عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريراً حول الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري، وتناول على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ وعرض ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالي 97.5 كم، مشيرأً إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكباري والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية في القاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المروري، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبي الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.


  كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المباني المتعارضة والمواقف العشوائية، وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.

رئيس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الطريق الدائرى

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