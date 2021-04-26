محافظ قنا يوجه بتوفير الدعم لإنجاز المشروع القومي لتطوير القري

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، علي تقديم سبل الدعم وتذليل أي عقبات قد تحد من نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير القرية المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف ١٥٠٠ قرية منها ٥١ مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا و المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد محمد إبراهيم، المستشار العسكري ومندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، ومدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي و الموارد المائية والري والزراعة والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والطرق ورؤساء الوحدة المحلية لمراكز دشنا وقوص و أبوتشت و الوقف وفرشوط.

واستعرض محافظ قنا، خلال الإجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بخمسة مراكز هي أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص، موجهاً التنفيذيين بضرورة التنسيق والتعاون التام مع مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة المشرفة علي التنفيذ لتحقيق أهداف المشروع وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.

و أكد محافظ قنا، أن المشروع يستهدف تحسين خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات والنظافة، فضلا عن تطوير الخدمات العامة بتلك المراكز كالمدارس والمستشفيات و مراكز الشباب وغيرها بما يسهم في حدوث تكامل في الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يخدم المواطنين من قاطني هذه المراكز.

يذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصري يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي منها 5 مراكز بمحافظة قنا، وسوف يتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن قنائي.



اجتماع دعم مبادرة القرية المصرية

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