في ذكري تحرير سيناء ..افتتاح محطة تحلية مياه  آبار القسيمة بالحسنة

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، محطة تحلية مياه آبار القسيمة بطاقة 500 مترا مكعبا فى اليوم ، وجراجات ومخازن حملة مجلس مدينة الحسنة في ذكرى اعياد تحرير سيناء .

أكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء .. خاصة منطقة وسط سيناء .. مشيرا الى الاهتمام بتوفير مرافق الخدمات الضرورية وحياة كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء على أن المحطة تضم محطة تحلية ، خزان مياه خام بطاقة 300 مترا مكعبا ، خزان مياه محلاة بطاقة 200 مترا مكعبا ، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا ، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا .. علاوة على عنبر وحدة التحليةٌ ، مبنى الكهرباء ، مبنى ادارى وورشة ومخزن ومعمل ، أبراج تبريد ، ووحدة تناضح عكسى بمشتملاتها من : فلاتر وطلمبات ، وطلمبات المياه المحلاة والمرفوضة والتغذية ، وأعمال التحكم والقياس والأرضى .



وأشار الى أنها تكلفت 3 ملايين و 250 ألف دولارا ، وتهدف الى زيادة كمية المياه المنتجة لأهالى قرية القسيمة بمركز الحسنة فى وسط سيناء .



ومن جهة أخرى .. تم افتتاح جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة ، ( وهى عبارة عن عدد 10 مخازن و 5 جراجات ومبنى إدارى ومنظومة إطفاء ومنظومة مراقبة ) على مساحة 3400 مترا مربعا وبتكلفة حوالى 8 ملايين جنيها .



وفى مركز ومدينة نخل شملت الافتتاحات مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و 253 ألف و 785 جنيها ، ويضم المجمع 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل ( ابتدائى واعدادى وثانوى ) استراحة للمعلمين والعاملين .. حيث تم إنشاء المجمع بهدف نشر التعليم الأزهرى فى منطقة وسط سيناء .

كما تم افتتاح ادارة تموين نخل بهدف توفير الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الحصول عليها فى منطقة وسط سيناء ، وتقام على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و 450 ألف جنيها .. حيث تضم 12 غرفة مكتب وصالتين لانتظار واستراحة المواطنين وخزان مياه ، وتم الإنشاء على أحدث النظم وتزويد المبنى بمنظومة كاملة للحماية المدنية وضد الحريق .



ومن جهة أخرى .. تم وضع حجر الأساس لاقامة عدد 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيها .. الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليون و 887 ألف و 682 جنيها ، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا ، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى : التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة .. كما تضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين .

وهناك عدد آخر من المشروعات التى يتم افتتاحها فى منطقة وسط سيناء بهذه المناسبة ، ومنها : الادارة الاجتماعية بالحسنة ووحدة اجتماعية بالقسيمة فى وسط سيناء بتكلفة 3 ملايين و 965 ألف و 336 جنيها ، فرع البنك الأهلى فى مدينة نخل بوسط سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيها .



كذلك افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بتكلفة 14 مليون جنيها ، حفر وتجهيز بئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيها .. علاوة على افتتاح استراحة كبار الزوار فى نخل بتكلفة مليون و 834 ألف جنيها .

