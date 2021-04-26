محمد المصيلحي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكاراتيه

أعلن محمد المصيلحى بطل الكاراتيه، ترشحه لانتخابات اتحاد اللعبة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وحرص محمد المصيلحى على الاجتماع بأكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه واستطلاع رأيهم فى خوض تجربة الانتخابات المقبلة.

وبدأ محمد المصيلحى ممارسة عام 1971 مع عاشور موسى، وكان لقبه في ذاك الوقت بالحرس الجمهوري "عاشور قلب الأسد"؛ لما يتميز به من قوة ومهارات وتكنيكات عالية المستوى بمركز شباب عابدين وقرية ألماى بالمنوفية، ثم الحبانية والسيدة زينب، ثم إلى نادي الزمالك، حيث إنه كان عضوًا بالنادي.

ويعد محمد المصيلحي بطلًا من أبطال مصر فى القاهرة والجيزة والجمهورية والمنتخب لسنوات عديدة، وعضو المنتخب المصري لأكثر من 10 سنوات، فهو خبير، ومن أكبر الخبراء وحاصل على درجة الحزام الأسود السابع منذ أكثر من 15 عاما.