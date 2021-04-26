تفشي كورونا بسوهاج يثير غضب نواب البرلمان .. طرد ممثل الحكومة لدفاعه عن هالة زايد .. والمجلس يقرر استدعاء وزيرة الصحة

غضب ومشادات بين نواب البرلمان بسبب تفشي كورونا في سوهاج

النواب يهاجمون مساعد وزيرة الصحة وتأجيل مناقشة طلب الإحاطة

نواب سوهاج: الناس يجلسون أمام المستشفيات ولا يوجد أماكن

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ، حالة من الغضب ومشادات بين نواب محافظة سوهاج والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجى ، بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى محافظة سوهاج وعدم وجود أسرة كافية أو رعايات مركزة – وفقا لم أعلنه النواب .



وازداد غضب الأعضاء بسبب الأرقام التي أعلنها " غنيمة " والتي اعتبرها الأعضاء مخالفة للواقع وهاجمو مساعد الوزيرة، الأمر الذى تسبب فى إنهاء الاجتماع وتأجيل مناقشة طلب إحاطة حول تكليف الصيادلة إلى غدا الثلاثاء.



وقال " غنيمة " ، إن هناك لجنة مشكلة من الوزارة موجودة فى سوهاج الآن، وتتابع الإجراءات الطبية و البروتوكولات و الوضع الوبائى و سيتم إعداد تقرير شامل سنرسل منه نسخة الى لجنة الصحة .

واقترح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة مع " غنيمة " أن تلتقى اللجنة الوزارية بنواب سوهاج فى المحافظة الخميس المقبل ليعرض عليهم ما تم رصده .



و قال النائب ضياء داوود ، إن الوضع الوبائى لا يخص نواب سوهاج فقط ويجب أن يتم استدعاء الوزيرة أمام اللجنة.



وقال مصطفى غنيمة إن النواب يشككون فى البيانات التى تقولها الوزارة ومع ذلك فلدينا بيان صدر الواحدة ظهر اليوم .



وقال :" حميات سوهاج بها 62 سرير داخلى و بها 48 مريضا و14 سريرا خاليا بنسبة 77,4 % اشغال .



الأمر الذى أثار غضب نواب سوهاج و قالوا " الناس يجلسون أمام المستشفى بأعداد كبيرة ولا يوجد مكان لهم ".



و قال " غنيمة "، إن اجمالى عدد أسرة المستشفيات بالمحافظة بلغ 1391 سرير مخصص منها 341 سرير لمرضى كورونا و 77 للمرضى الآخرين ، وهناك أسرة خالية بالأقسام الداخلية للمستشفيات عددها 973 سرير " و قال : " بعض مديرى المستشفيات حددوا عدد اسرة معينة لكورونا وعندما تمتلىء يقول معنديش ".

وهو ما أثار غضب الأعضاء وتعالت الأصوات، وعلق الدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنة، قائلا: " كل الأرقام اللى ذكرها مساعد الوزيرة مخالفة لأرض الواقع وغير مقتنع بيها ، و مفيش نائب فى سوهاج و معه 15 حالة على الأقل مش عارف يدخلها مستشفى.



وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها، مضيفا ،" طالبنا في اجتماع اللجنة العامة اليوم، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".

