عمر الجيزاوي صاحب أغنية بنت الجيران الحقيقي .. ما القصة ؟

حلمي بكر يكشف أصل مهرجان بنت الجيران

منذ خروج أغنية " بنت الجيران" إلى النور وهي تحتل دوماً الصدارة والتريند ، مرة عندما أذيعت الأغنية في بدايتها، ومرة أخرى حين غناها نجوم آخرون بعد المطرب الشعبي حسن شاكوس، ثم عادت مرة أخرى تتصدر التريند بعد أن فجر الموسيقار حلمي بكر مفاجأة أمس حول أصل أغنية بنت الجيران .

حلمي بكر يكشف أصل المهرجان

الموسيقار حلمي بكر حل ضيفاً مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة على قناة المحور، وكشف في تصريحاته الجريئة المعتادة، أن مهرجان بنت الجيران مأخوذة من أغنية قديمة للفنان عمر الجيزاوي ، وأنه نفس لحن الأغنية التي غناها الجيزاوي منذ أكثر من 50 سنة، وهي أغنية " يا ميت ندامة " .

من هو عمر الجيزاوي؟

قد لا يعرف البعض المطرب عمر الجيزاوي صاحب الأغنية الأصلية، فهو ممثل ومطرب شعبي اسمه الحقيقي عمر سيد سيد سالم، ولد في الجيزة في 24 ديسمبر 1917، لم يستكمل تعليمه وعمل في ورشة أبيه.

عمل المطرب عمر الجيزاوي في الأفراح والملاهي الليلية، وعرف بشخصية الصعيدي الساذج وقد توقف عن العمل في وسط الخمسينيات .

قدم عمر الجيزاوي العديد من المونولوجات منها اتفضل قهوة ، العرقسوس، آه ياني يابوي، الفكك والفاكوك، أطاوع في هواك قلبي، بلدياتي ، حسرة عليا، خدك يا جميل، غني يا ويكا على المزيكا .

نشأ عمر الجيزاوي في أسيوط، ومنذ صغره كان يتمتع بصوت عذب استغله دوماً في الغناء في قريته وكانت تلك بدايته الفنية، حتى جاء إلى الجيزة محتفظاً بهيئته ولهجته الصعيدية وبدأ بالغناء في الأفراح الشعبية والملاهي الليلية، ليقدم أعمالا فنية مختلفة ما بين المونولوج وبعض الأدوار في الأفلام .

لم يكن مجرد مطرب ، بل كان له كيمياء خاصة متجسدة في عباءته وعصاه و رابطة رأسه، ولهجته الصعيدية، كانت تلك هيئته الدائمة التي اعتمدها حتى بعد شهرته، وظهر بها أيضاً في فيلم مع النجمة شادية باسم " بنت الجيران" .

سرقة لحن أغنية لشادية

أغنية مصر اليوم في عيد الشهيرة التي غنتها شادية كانت سبباً في إصابة عمر الجيزاوي بالاكتئاب، بعد أن خاض معركة طويلة ليثبت أحقيته في لحن الأغنية، فقد تم نسب لحن تلك الاغنية إلى جمال سلامة، لكن قبله كان قد لحنها وسجلها الجيزاوي بصوته في الإذاعة المصرية، وتقدم ورثته بشكوى إلى وزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين، وتبين بعدها أن "المذهب" من تلحين الجيزاوي، وتم تسجيل اللحن مناصفة مع جمال سلامة.