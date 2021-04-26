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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحسن أب الحلقة 14.. سامي مغاوري يساوم عماد رشاد

مسلسل احسن اب
مسلسل احسن اب

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث وعاد الطفل وزيكا إلى علي ربيع ليكمل مسابقة أحسن أب التى تنظمها إحدى القنوات الفضائية التى يرأسها عماد رشاد وذلك بعد خطفه من قبل أحمد فتحي.

ويتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 14 إلى مساومة سامي مغاوي إلى عماد رشاد من أجل الكشف عن السارق الذى نهب اللاب توب منه وطلب سامى من عماد أن يدفع 5 ملايين من أجل تنفيذ طلبه. 

مسلسل احسن اب 

ملخص مسلسل أحسن أب الحلقة 13

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث، وتكتشف هاجر أحمد حقيقة علي ربيع وابنه الطفل زيكا وأنهما دخلا هذه المسابقة من أجل كسب المال والسرقة، وأن علي ربيع قام بالاستعانة بهذا الطفل من أجل المشاركة فى المسابقة.

مسلسل احسن اب 

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 13 إلى انهيار هاجر أحمد بعد اكتشاف حقيقة علي ربيع الذى وقعت فى حبه.

كما شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 13 ذهاب أحمد جمال سعيد إلى خالد عليش لاسترداد اللاب توب لكن اكتشف أن سامى مغاورى قام بسرقته.

أحسن أب الحلقة 13 .. هاجر أحمد تكشف حقيقة علي ربيع

مسلسل أحسن أب الحلقة 12 .. والد هاجر أحمد يسرق هاتفها

ملخص الحلقة 12 أحسن أب 

وشهد مسلسل أحسن أب الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث ويتم سرقة هاتف هاجر أحمد ويتم الكشف عن هوية السارق من خلال فيديو يظهر فيه والد هاجر “عماد رشاد”.

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 12 إلى أن والدها عماد رشاد من دبر السرقة، واتفق مع أحد الأشخاص على اكتشاف الرقم الذي حدثته هاجر أحمد دون التطرق لصورها ويسلمه الهاتف بعدها.

مسلسل احسن اب 

وشهد مسلسل أحسن أب الحلقة 11، تطورا جديدا في الأحداث، إذ فاز علي ربيع، في مسابقة الألعاب الرياضية ضمن مسابقة أحسن أب، التي أعلنت عنها إحدى القنوات الفضائية وقرر علي ربيع أن يشارك فيها أملا فى الفوز بها لمكسب مادي.

وينافس الفنان على ربيع فى رمضان  بمسلسل أحسن أب، ويعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.

مسلسل احسن اب الحلقة 14 مسلسل احسن اب احسن اب الحلقة 14 سامى مغاوى علي ربيع

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