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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية بحقوق حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينتهي اليوم “الثلاثاء”،موعد تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بجامعة حلوان للعام الدراسي الجامعي 2020/2021،وفقا لما أعلنه برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بالكلية.


وأوضح البرنامج أن تسجيل المقررات يكون متاحا لكل من هو محمل بأكثر من مادتين من العام السابق ومن رسب من مادة أو مادتين من العام السابق عليه التوجه لشئون الطلاب مباشرة.


وأشار برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية إلى أن الطلاب المستجدين ( الغير راسبين فى مواد من سنوات سابقة يتوجهون لشئون الطلاب فقط، الا إذا رغبوا فى تأجيل دراسة بعض المواد للفصل الصيفي أو للعام التالي.


ونوه بأن من يرغب في النصح والإرشاد بخصوص المقررات أو قواعد الكلية الإدارية أو الأكاديمية أو المالية فيمكنهم الذهاب لأحد المرشدين الأكاديميين وليس المسجلين.

 

وحدد برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية ،بداية تسجيل المواد من يوم الأحد الموافق 11/4/2021 وأنه يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021 وأن بعد ذلك الموعد سوف يتم تسجيل المقررات المحمل بها الطالب تلقائيا ولا يتم تسجيل مقررات جديدة.


وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري، ظهر السبت الموافق 24 أبريل،برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

 

في بداية الاجتماع، توجه المجلس بالشكر لجامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما توجه بالتهنئة للدكتور أحمد بيومي لصدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة في سيادته رئيسا لجامعة السادات، وتقديم الشكر للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق لجهوده في الارتقاء بجامعة أسوان، وتهنئة الدكتور أيمن عثمان لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة أسوان.

 

وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التعليم العالي كلية الحقوق فيروس كورونا البحث العلمي جامعة حلوان الدراسات حقوق حلوان تسجيل المقررات الدراسية برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

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