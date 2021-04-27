بعد إساءته له.. زوجة ابن إسماعيل يس توجه رسالة قوية لمحمد رمضان.. فيديو

قالت سامية شاهين زوجة المخرج الراحل يس اسماعيل يس إن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية له مواقف كريمة معي .

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن بيان “مسلسل موسى” لم أقتنع به.

وتابعت زوجة المخرج الراحل يس اسماعيل يس أنني أريد أن يقدم فريق العمل اعتذارا رسميا عن ما بدر منهم وأيضا أن يحذف المشهد المسيء للفنان الراحل إسماعيل يس.

وختمت: لا أريد اعتذارا من الفنان محمد رمضان ولكنني أريد تعهدا منه بعدم التعرض لإسماعيل يس مرة أخرى.