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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يروج لفيلم العيد "ديدو"

صدى البلد

نشر الفنان كريم فهمي البوستر الدعائي لفيلم العيد “ديدو”، وذلك عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلَّق كريم فهمي على البوستر: "قريبا جدا جدا الإعلان الرسمي لفيلم ديدو (أرجوك لا تفعصني سهوا)، مين مستني؟".
 

وسبق أن كشف الفنان كريم فهمي عن كواليس إنتاج فيلمه الجديد “ديدو”، والمقرر عرضه ضمن أفلام موسم في عيد الفطر المبارك.
 

ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوستر الفيلم الجديد.

 

وعلق كريم فهمي عليه: "أ‪سباب تخلي ديدو الأقرب لقلبي مع حبي لجميع الأفلام اللي كتبتها.. لما توتا (محمد أحمد السبكي) قالي من 3 سنين تعالى نعمل فكرة عقلة الإصبع، في الأول رفضت لأكتر من سبب، أولهم ازاي هقدر أبعد عن كل الأفلام الكتير أوي اللي اتعملت بالتيمه ديه من زمان لحد دلوقتي، ( honey i shrunk the kids، ,ant man , down sizing ...) وثانيهم ازاي احنا في مصر هنقدر نجاري الناس ديه في الجرافيكس وهو 
أحد أهم عوامل الفيلم، لحد ما جاتلي قصة جديدة للتيمة، وده اللي شجعني أشتغل عليه".

 

وأضاف: "سنة تقريبا قصة وسيناريو وحوار، وكان اتفاقي مع السبكيه إني أسيب خيالي يشتغل للآخر، وإن شاء الله كله هيتنفذ، وكانوا فعلا عند وعدهم وأكتر، ومبخلوش على الفيلم ماديا أو بالمجهود، وتاني حاجة شجعتني إني نفسي أعمل فيلم للأطفال والكبار مع بعض، ويبسط كل الأعمار، الفيلم ده رحلة 3 سنين صناعة مع صديقي وأخويا المخرج عمرو صلاح، اللي تعب جدا في فيلم صعب على أي مخرج، ولكنه كان قدها وقدود، وقاد المركب كما قال الكتاب”.

 

وتابع كريم فهمي،: "وطبعا كريم السبكي اللي مهما اتكلمت عليه مش هوفيه حقه في الفيلم ده (منتج فاهم أوي بقى)، وعم أحمد السبكي اللي اتحمس للخطوة الجريئة جدا ديه، وصبر علينا السنين دي كلها، شكرا كل صناع هذا العمل، وشكرا شركة mercury ياسر النجار، القائمين على الجرافيكس، وهي شركة مصرية، أوعدكم هتتفرجوا على حاجة مختلفة، وأتمنى إنه يعجبكم".

 

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته “حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى المفتي”، إضافة إلى ظهور أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كـ"ضيوف شرف" خلال الأحداث، في أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات.

كريم فهمي فيلم “ ديدو ”

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