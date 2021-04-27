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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشركة المنتجة لمسلسل موسى تصدر بيانا عن أزمة الراحل إسماعيل ياسين

صدى البلد

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل موسي بيانًا حول أزمة ظهور شبيه للفنان الراحل إسماعيل ياسين داخل المسلسل في إحدى الحلقات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وكتبت الشركة المنتجة قائلة: "بيان من أسرة مسلسل موسى، أصدرت أسرة مسلسل موسي بيانا تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس و ذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين و رواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل".

 

وأكمل البيان: "وتؤكد أسرة المسلسل ان تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد  وقد تضامن كل العاملين في العمل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا زملاء و يحترمون كل من قدم ومازال يقدم إبداعا يحترمه الجميع".

 

جدير بالذكر أنه ظهر إسماعيل ياسين خلال المشهد كأحد الزبائن في المحل الذي يعمل به موسى ودار بينهما حوارًا، آثار الأزمة بسبب ظهور إسماعيل ياسين في صورة المتملق أو البخيل، بينما ظهر محمد رمضان "موسى" لا يعرفه إطلاقا مما وضعه في موقف محرج.

 

لم يُضف المشهد لـ محمد رمضان بينما انتقص منه لدى الجماهير التي تتابع مسلسل موسى، وتعتبر تلك السقطة في المسلسل هي أول ما يثير حفيظة المشاهدين على الرغم من جودة التصوير والإخراج واللغة الصعيدية التي يتقنها محمد رمضان.

وقال متابعون تعليقا على المشهد إن رمضان أهان تاريخ إسماعيل ياسين وأساء له، ولم يكن هناك مبرر لوجود مثل هذا المشهد في المسلسل، وقال آخر إن تكريم اسماعيل ياسين من الممكن أن يكون بظهوره في موقف أفضل من ذلك وإعطاء نصيحة لـ موسى تؤثر في أحداث المسلسل.

 

من جانبها تقدمت أسرة اسماعيل ياسين بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان، للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، كما طالبت الأسرة محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.


 

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