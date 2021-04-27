هل الإفطار على المدفع أم أذان المغرب ..أمين الفتوى يوضح

تلقت الدكتور دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “هل الإفطار يكون على مدفع الإفطار أم على أذان المغرب؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية غن السؤال قائلا: إن الصيام عبارة عن امتناع عن أشياء مخصوصة بكيفية مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص، والوقت يكون من الفجر إلى المغرب وامتنع فيه عن الطعام والشراب وإدخال أي شيء أجنبي إلى الجوف.

وأضاف “ممدوح” خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس يوك”: الحقيقة أن الإفطار والامتناع ليس دائرا مع الأذان، إنما دائر مع طلوع الفجر عند الامتناع ومع غروب الشمس عند الإفطار.

وأشار أمين الفتوى إلى أننا نعرف أن وقت الإمساك أو الإفطار قد حان مع الأذان المعتمد، لأن الرؤية البصرية غير متاحة لنا في العيشة المدنية، فالأذان مجرد علامة على دخول الوقت.

وأوضح أن لم يستطع الإنسان سماع الأذان فيرى التوقيت فى النتيجة، أما المدفع فهو عادة من الفلكلور المصري ينطلق لكى يهيئ الناس للأذان ويخبرهم أنه قد أوشك، فهذا المدفع سابق على الأذان.

وأكد أن الإنسان لا يربط إفطاره بالمدفع، فالإفطار أو الإمساك مرتبطان بدخول الوقت الذي يرشدني إليه الأذان وإن لم يوجد الأذان، اعتمد على التوقيت الموجود في النتيجة.