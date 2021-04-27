حكم أخذ حقن الأنسولين خلال الصيام

ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم، حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

حكم أخذ حقن العضل والوريد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «هل حقن العضل والوريد للعلاج أو للتقوية تفسد الصوم؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن حقن العضل أو الوريد لا تبطل الصوم، لأن الشيء الذى يفسد الصوم هو أن يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح طبيعيي ظاهرا حسا.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن هذه المادة التى يحقن بها الإنسان وإن وصلت إلى الجوف فإنها لن تصل من منفذ مفتوح وإنما تصل من طريق المسام وعلى هذا فحقن العضل والوريد لا تبطل الصيام.