ريال مدريد يهاجم تشيلسى بـ فينيسيوس وبنزيما فى أبطال أوروبا
اعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لناد ريال مدريد الاسبانى تشكيل ريال مدريد لمباراة تشيلسى التى ستقام بعد قليل فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال اوروبا .
وضم تشكيل ريال مدريد كل من :
في حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع: رافاييل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز
خط الوسط: داني كارفخال، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.
وتأهل ريال مدريد الى الدور قبل النهائى بعد الفوز على ليفربول فى مباراتى دور الثمانية .