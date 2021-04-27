شاهد.. دكتور مصري فى هولندا يحصل على الوسام الملكي برتبة فارس

منحت السلطات الهولندية، الدكتور ميلاد موسى، المقيم في هولندا، الوشاح الملكي برتبة فارس تقديرا من الملك ڤيلم الكسندر ملك هولندا، لجهوده في العمل الإنساني والمجتمعي في هولندا وأوروبا.

الدكتور ميلاد موسي خبير في التنمية البشرية، وجاء حصوله على الوشاح الملكي تقديرا لدوره في بث روح الأمل و الإيجابية في المجتمعات و العمل علي تغيير طريقة تفكيرهم ، لمدة خمسة عشر عاما ، مع أبناء الجاليات العربية في هولندا و أوروبا.

وعلق الدكتور ميلاد موسى، على منحه الوسام الملكي قائلا:" بنعمة الله وفضله منحني جلالة الملك فيلم الكسندر الوسام الملكي رتبة فارس تقديرا منه لمجهوداتي في بث روح الأمل والايجابية في المجتمعات والعمل على تغيير طريقة تفكيرهم لمدة 15 عاما وذلك في البلدان العربية وفي الجاليات العربية بهولندا وأوروبا".

وخلال الـ 6 سنوات الماضية منحت السلطات الهولندية الوسام الملكي لعدد من المصريين لما يقومون به من أعمال خيرية واجتماعية وعلمية، ومشاركتهم في الأعمال التنموية لخدمة المجتمع الهولندي.