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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة15 .. أمير كرارة يعاتب أحمد مالك.. لهذا السبب

حمزة
حمزة

شهدت الحلقة 15 من نسل الأغراب ، حديث بين أحمد مالك " حمزة " ووالدته  مي عمر " جليله "  والتي أخبرته انها سعيدة للغاية بما فعله مع غفران ، وانها شعرت أن لها أبن سند ويدافع عنها .

وطالبت جليلة من حمزة أن يذهب إلى غفران الغريب ويعتذر له عن ما بدر منه ، وبالفعل أبغ حمزة والدته أنه قام بالاعتذار إلى غفران قبل أن ياتي له .

وكان حمزة قد اعتذر لغفران بسبب وقوفه أمامة في الحلقة الماضية حيث منعه من ضرب والدته ،  حيث قال حمزة له أنه يعتبره والده ولا يعرف غيره .

فيما عاتب غفران الغريب حمزةحيث أخبره  بأنه يحبه بشدة من بداية زواجه من جليلة وكلما كان يكبر في العمر يحبه أكثر وحذره ألا يخسر حبه حتى لا يكسره لأنه لو حدث ذلك سيوجع قلبه بشدة.

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أحمد السقا يتفاعل مع جمهوره بشخصية عساف في "نسل الأغراب"

قصة مسلسل نسل الأغراب

 

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

 

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسل…

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