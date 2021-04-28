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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار: دوري في فيلم الممر جعلني أفهم الصهاينة

اياد نصار
اياد نصار

كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل دوره كضابط إسرائيلي في فيلم الممر، مؤكدا أن هذا الدور من الأدوار الهامة في مشواره الفني خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، :" استفدت كثيرا من هذا الدور وفهمت أمور أكثر عن الصهاينة، لافتا إلى أن فكرة الصهاينة تقوم على رفض وجودنا كعرب.

 

أما عن شخصية الشهيد مبروك في مسلسل الاختيار 2 ، قال إياد نصار :"  قمت بعمل قراءة إنسانية لشخصية الشهيد محمد مبروك، من خلال التواصل مع أهل الشهيد ومعرفة تفاصيل عن تعاملاته، لافتا أنه قصة حياة الشهيد مبروك شيء رائع جدا واستمتعت بها كثيرا.

 

وتابع أن هذه الشخصية من أكثر الشخصيات التي ركزت في كل تفاصيلها وقمت بعمل جهود حقيقية، لافتا إلى أن فكرة تحويل الشخصية للحم ودم أمرا لم يكن سهلا.

 

وأكمل الفنان إياد نصار، أنه أسرة الشهيد مبروك رحبت باختياري لتجسيد شخصيته في الاختيار ٢.

اياد نصار الصهاينة الممر اخبار التوك شو الاختيار

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