بعد معارضة واسعة..رئيس الصومال يعلن تراجعه عن تمديد ولايته ويدعو للانتخابات

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو اليوم الأربعاء، تراجعه عن تمديد ولايته لعامين قادمين داعياً إلى إجراء الانتخابات.

وجاء ذلك بعد رفض واسع النطاق لمحاولات الرئيس الصومالي تمديد فترة رئاسته، حيث لمح رئيس وزراء الصومال، الثلاثاء، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق من الثلاثاء يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل “أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل”، داعيا أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.