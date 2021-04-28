جوجل يحتفل بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف

ذكريات النجوم

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.



وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.

وتحدث الفنان نور الشريف- في حياته- عن 11 سبتمبر، اليوم الذي لا تنساه أمريكا، والذي شهد عملية إرهابية من حركة طالبان الأفغانية، بتفجير طائرات في برجي التجارة العالمي، وذلك من خلال برنامج "أنت حر" الذي يقدمه الدكتور مدحت العدل.



وقال "الشريف" خلال اللقاء: “أنا شايف إن أحداث 11 سبتمبر صراع أمريكي أمريكي؛ لأن البرجين تم اتهام الدكتور عمر عبد الرحمن، والمعلومة اللي الناس ممكن متعرفهاش، إن مكاتب ”CIA" كانت تحت البرجين".