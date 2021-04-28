عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكريات النجوم

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف

جوجل يحتفل بـ نور
جوجل يحتفل بـ نور الشريف

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا. 

txt

رغم رحيله .. نور الشريف بطل دراما رمضان 2021

txt

بعد عبد الله غيث في الأسطورة.. نور الشريف يظهر في نسل الأغراب


وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.

 

وتحدث الفنان نور الشريف- في حياته- عن 11 سبتمبر، اليوم الذي لا تنساه أمريكا، والذي شهد عملية إرهابية من حركة طالبان الأفغانية، بتفجير طائرات في برجي التجارة العالمي، وذلك من خلال برنامج "أنت حر" الذي يقدمه الدكتور مدحت العدل.


وقال "الشريف" خلال اللقاء: “أنا شايف إن أحداث 11 سبتمبر صراع أمريكي أمريكي؛ لأن البرجين تم اتهام الدكتور عمر عبد الرحمن، والمعلومة اللي الناس ممكن متعرفهاش، إن مكاتب ”CIA" كانت تحت البرجين".

نور الشريف ذكرى نور الشريف الفنان نور الشريف ذكرى ميلاد نور الشريف ذكرى ميلاد رحيل وفاة جوجل

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

نائب المصري : هدف الأهلي الأول من لمسة يد.. وقدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم.. فيديو

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

لسد العجز .. ندب 24 طبيبًا من الجيزة للعمل بمستشفيات العزل بسوهاج

بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ