مي نور الشريف تعليقاً على احتفال جوجل بعيد ميلاد والدها: فخورة إني بنتك

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.



ونشرت الفنانة مي نور الشريف صورة مجمعة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتبت على الصورة: "يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يارب، دائما رافع راسي وفخورة إني بنتك".



ورحل الفنانة نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.



آخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.