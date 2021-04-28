عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي نور الشريف تعليقاً على احتفال جوجل بعيد ميلاد والدها: فخورة إني بنتك

الراحل نور الشريف
الراحل نور الشريف وابنته مي

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا. 


ونشرت الفنانة مي نور الشريف صورة مجمعة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتبت على الصورة: "يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يارب، دائما رافع راسي وفخورة إني بنتك".


ورحل الفنانة نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.


آخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

عيد ميلاد مي نور الشريف عيد ميلاد والدها الفنان الراحل محرك البحث جوجل موقع انستجرام نور الشريف

ترشيحاتنا

بالأسباب.. لماذا لم يحقق حفل الأوسكار 2021 النجاح المطلوب؟

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ