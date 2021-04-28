زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ولاية "آسام" شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بولاية آسام الهندية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأفادت الوكالة، نقلا عن شاهد عيان، بأن سكان شعروا بهزات قوية بشكل متكرر في عدة أجزاء بشمال شرق الهند مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم.

فيما قال مسئول طلب عدم الكشف عن هويته إن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند تقوم بتقييم التقارير الفورية عن الدمار والخسائر التي تم الإبلاغ عنها بعد الزلزال.

وقال السكان المحليون في ولاية آسام وولاية بنغال الغربية بالشعور بهزات أرضية لمدة تجاوزت 30 ثانية، فيما لم ترد معلومات فورية عن سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.