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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باسم سمرة : دراما كوين تجربة صعبة ومختلفة

باسم سمرة
باسم سمرة

 

أكد الفنان باسم سمرة أنه سعيد بردود الأفعال حول تجربته الدرامية " دراما كوين " ، والذى شارك فى بطولتها الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وعرضت على منصة نتفلكس العالمية ، حيث تمت ترجمتها فى 140 دولة حول العالم .

 

وأكد باسم سمرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه يرى أن مسلسل دراما كوين تجربة مختلفة ، ولعل هذا الاختلاف هو من شجعه على قبول المشاركة فى المسلسل الذي عرض على مدار 6 حلقات ، مؤكداً ان نجاح العمل أعطاه أمل .

 

 وأضاف باسم سمرة  قائلاً : لم أكن أتوقع أن تكون التجربة صعبة بهذا الشكل ، فكنت أتخيل أن الموضوع سيكون أسهل من ذلك ، ولكن مخرج العمل خالد مرعى ساعد فى تخفيف هذا الأمر ، وكانت النتيجة جيدة بالنسبة للمشاهدين . 

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الجدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل “ بنت السلطان ” ، والذى يذاع حصرياً على قناة النهار. 

 

قصة مسلسل بنت السلطان :

 

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في  قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

 

أبطال مسلسل بنت السلطان :

 

يشارك فى بطولة مسلسل  بنت السلطان عدد كبير من النجوم  أبرزهم روجينا ،  باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين

باسم سمرة دراما كوين مسلسل دراما كوين أبلة فاهيتا مسلسل بنت السلطان روجينا

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