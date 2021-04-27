باسم سمرة : قضايا المرأة دفعتنى لـ النهاردة يوم جميل

أكد الفنان باسم سمرة أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد " النهاردة يوم جميل" قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وقال باسم السمرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه سعيد بالتعاون للمرة الاولى مع المخرجة نيفين شلبي، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأكد باسم سمرة القضايا التى يناقشها الفيلم حماسته للمشاركة فى العمل ، حيث أن العمل يطرح عددا من القضايا التي تهم المرأة، بالإضافة إلى وجود نيفين شلبى كمخرجة للعمل، فهى تسمح للممثل أن يتناقش معها ويقول رأيه.

الجدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل “ بنت السلطان ” ، والذى يذاع حصرياً على قناة النهار

قصة مسلسل بنت السلطان :

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

أبطال مسلسل بنت السلطان :

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم روجينا ، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.