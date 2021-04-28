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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب صفوف النقل يشيدون بأسئلة آخر امتحانات شهر ابريل .. والتعليم : لا شكاوى اليوم

امتحانات شهر ابريل
امتحانات شهر ابريل

عبر اليوم طلاب صفوف النقل عن سعادتهم بمستوى أسئلة آخر أيام امتحانات شهر ابريل ، التي تعد بالنسبة لهم هي نهاية العام الدراسي الحالي2020/2021.

أكد طلاب صفوف النقل  أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن مناهج شهر أبريل مثلما وعدت الوزارة ، مشيرين إلى أن امتحانات أبريل جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

ومن جانبها .. أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها لم تتلق اليوم أي شكاوى من آخر امتحانات شهر أبريل 2021 ، مشددة على أن جميع اللجان هادئة ولم يتم رصد أي شكاوى منذ صباح اليوم.

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بالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

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أخر أيام العام الدراسي.. طلاب صفوف النقل يختتمون إمتحانات شهر أبريل اليوم

وقد التزمت جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين باستخدام الكواشف الحرارية المتاحة في المدارس منذ بدء الجائحة، كما تم الالتزام بإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي اللازم داخل لجان الامتحانات، والتهوية الجيدة داخل كل لجنة.

واختتم اليوم الأربعاء ، طلاب صفوف النقل امتحانات شهر أبريل ، التي تعد آخر امتحانات لهم في العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

و امتحن اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي ، وطلاب الصف الأول الإعدادي كل المواد في ورقة واحدة مجمعة.

وامتحن  طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للجدول التالي :

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي ، يمتحن الطلاب امتحان مجمع في مواد الكيمياء (10 اسئلة) ، و الفيزياء (10 اسئلة) ، والاحياء ( 10 اسئلة) ، من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا

وامتحن طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) ، في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) و الفيزياء (10 اسئلة) وذلك من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا

وامتحن طلاب الصف الثاني الثانوي (ادبي) ، في ورقة مجمعة مواد : اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) ، والجغرافيا (10 اسئلة) ، من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا 

بدء الاجازة الصيفية لـ طلاب صفوف النقل .. غدا

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بإنتهاء امتحانات شهر أبريل ، بحيث تبدأ الاجازة الصيفية لـ طلاب صفوف النقل من غد الخميس.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، حددت خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 لـ صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام

صفوف النقل طلاب امتحانات شهر ابريل المدارس الامتحان

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