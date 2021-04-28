وكيل صحة جنوب سيناء يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع المرضى

إجراءات احترازيه لفيروس كورونا

شدد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بـ جنوب سيناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل مواجهة فيروس كورونا بالتعامل مع المرضى والجمهور، مطالبا بضرورة رفع زيادة التوعية فيما يخص انتشار الفيروس وطرق الوقاية منه.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية علي المنشآت والوحدات الصحية بمدينتي ابو زنيمة ورأس سدر حيث اطمئن وكيل وزارة الصحة سير العمل وتواجد العاملين والأطباء وتوفر المستلزمات الطبيه والوقائية وكانت برفقته خلال الجولة التفقدية الدكتورة اماني عزت مديرة الرعاية الأساسية.



وقام رخا بتكريم الدكتور ممدوح مطر مدير الإدارة الصحية بابوزنيمة وأشاد رخا بجهود الأطباء والعاملين .





من ناحية أخري تابع رخا فعاليات خيمة مبادرة صحة المرأة بطور سيناء التي تمت إقامتها أمام موقف الجبيل بحي الزهور والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأعلن رخا عن نقل فعاليات الحملة إلي حي توشكي لتوقيع الكشف الصحي علي امراض الثدي وقياس الضغط والسكر والطول والوزن بالإضافة للتوعية عن الصحة الانجابية.



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