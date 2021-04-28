عمرو مصطفي: أنا أسطورة جيلي في التلحين وشريف تاج كان أكثر موهبة مني.. فيديو

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، أن الخلاف بينه والفنانة شيرين انتهى منذ عامين وله أعمال في رمضان هذا العام مع شيرين واليسا موضحا أنه يجيد الظهور الإعلامي.

وأضاف عمرو مصطفي خلال لقائه في برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " : أنه بعد عودتي من إجازتي قمت بالعمل مع محمد منير وراغب علامة ونانسي عجرم مشيرا أنه من يقرر متي يعمل ومتي يتوقف من أجل تنمية مواهبه.

وأوضح عمرو مصطفي، أن الملحن الأكثر موهبة في جيلي هو شريف تاج ولكنة اختفي فجأة وأنا أكثر حظا منه في كل شيء لافتا إنني أسطورة جيلي وقمت بعمل 2000 أغنية ناجحة .