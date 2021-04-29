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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح حسني يروج لـ كوفيد 25 .. شاهد

صدى البلد

روَّج الفنان أحمد صلاح حسني، لمسلسله الرمضاني “كوفيد 25”، والذي بدأ عرضه أمس، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان 2021.
 

وكتب أحمد صلاح حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏توكلنا علي الله ‎#كوفيد_25  ‎#رمضان ‎#رمضان_مبارك ".

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25 " بإستعراض فيديوهات لمجموعة من الأشخاص مصابين بحالات غريبة، وبعدها يظهر يوسف الشريف الذي يجسد شخصية دكتور، وهو لايف مع جمهوره ويخبرهم بأن ما يحدث في العالم يعتقد أنه فيروس جديد، ولكن الجمهور لم يصدقه. 

وإستطاع يوسف الشريف على فيسبوك أن يجد شخصا ينتحر من أعلى برج القاهرة، وفيديوهات لأشخاص آخرين يستغيثون، وبدأ يحلل الفيروس الجديد وقال إنه مختلف عن كورونا، ويخترق المخ.

ويكتشف أن الفيروس يشبه ما تعمل عليه الشركة، وعلم أنهم يقومون بعمل لقاح للفيروس قبل انتشاره، وبدأ يتعجب وتساءل لماذا يصنعون اللقاح قبل وجود الفيروس واتهمهم بأنهم وراء ما يحدث بالعالم.

ويكتشف يوسف الشريف أن من أعراض الفيروس تكرار الكلام، وفجأة يتذكر أنه ترك أولاده عند أحد أصدقائه وكرر أمامه الكلام فجرى مسرعا ليلحق بـ بناته.

 

قنوات عرض المسلسل

 قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

 قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.

قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

 القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا
 

يوسف الشريف كورونا احمد صلاح حسني شهر رمضان مسلسل كوفيد 25 شهر رمضان المبارك نهاية شهر رمضان

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