شريف عامر يشارك الشيف انس في إعداد البيتزا بأحد أكشاك شارع 306..فيديو

شارك الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر في إعداد البيتزا بأحد أكشاك شارع 306 في الدقي .

والتقى عامر خلال تقديمه البرنامج عبر فضائية ام بي سي مصر مع عدد من البائعين حيث أكد محمد وهو صديق لمالك المكان ويأتي لمتابعة الوضع العام.

ودخل عامر إلى المكان المخصص لإعداد البيتزا والتقى بأنس الذي يعمل بأحد الأكشاك وأكد انه يعمل في اعداد البتزا منذ عامين وأفضل ما أقوم بأنتاجه من البتزا هي “البيتزا السلامي”.

وساهم شريف عامر وساعد الشيف انس في اعداد البيتزا.