الصفاقسي التونسي ودجاراف السنغالي يتأهلان لربع نهائي الكونفدرالية بعد تعادلهما سلبيًا

تعادل النادي الرياضي الصفاقسي سلبيًا أمام ضيفه دجاراف السنيغالي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.



وبهذا التعادل، حافظ دجاراف على صدارة الترتيب في المجموعة الثالثة ب11 نقطة، وحل النادي الصفاقسي في المركز الثاني من المجموعة برصيد 10 نقاط، ليتأهلا سويًا إلى ربع النهائي.



ولحساب نفس الجولة بنفس المجموعة، حقق النجم الساحلي فوزا شكليا على ضيفه ساليتاس البوركيني ب2-1، وبالتالي أكمل النجم دور المجموعات في المركز الثالث ب8 نقاط، فيما أنهى ساليتاس في أسفل الترتيب برصيد 3 نقاط.

