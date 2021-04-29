عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

موظفو خدمة العملاء
موظفو خدمة العملاء

حدّد قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2020، آليات ترخيص شبكات الاتصالات، كما وضع أيضًا اختصاصات الجهاز القومي للشبكات و إستراتيجية تعامل الأفراد تجاهه، فضلاً عن حماية قواعد البيانات التي تعد بمثابة البنية التحتية للشبكات والتي علي أساسها يتم تقييم مدي كفاءة ومهنية المنشآت العاملة في مجال الاتصالات.

 

وقد واجه القانون كافة السلوكيات المخالفة للمواطنين الناشئة في مجال الاتصالات سواء كانت من قبل العاملين به أو أشخاص عامة وذلك من خلال وضع عقوبات قاسية من شأنها إحداث الحوكمة والانضباط لا سيما في إفشاء المعلومات الخاصة بالعملاء لدي شركات الاتصالات.

 

ونصت المادة (73) من القانون علي أن :  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق

 

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).

 

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب عاقبت المادة (75)،  وذلك الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١ - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

٢ - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

١ - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

٢ - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

 

 

ترخيص شبكات الاتصالات إفشاء معلومات العملاء شركات الاتصالات سرية بيانات العملاء حبس غرامة تنظيم الاتصالات خدمة العملاء قانون تنظيم الإتصالات بنية التحتية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب مهنأ الرئيس السيسي بعيد العمال: هم قاعدة الانطلاق في تغيير الواقع

وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر

المالية : احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١

القاهرة تسجل 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

عيد العمال وشم النسيم.. القوى العاملة: 3 أيام إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ