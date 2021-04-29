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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب

صدى البلد

أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب أبرزها المكسرات وبعض أنواع الفواكه إليك 9 أطعمة يمكنك إضافتها  إلى نظامك الغذائي لمحاربة الاكتئاب يقدمها موقع everydayhealth

1. الخضراوات الورقية الداكنة

تحارب الخضروات الورقية جميع أنواع الالتهابات ، ووفقًا لدراسة نُشرت في مارس 2015 في  JAMA Psychiatry ، فقد تم ربط الاكتئاب الشديد بالتهاب الدماغ. تعتبر الخضروات الورقية ذات أهمية خاصة لأنها تحتوي على فيتامينات A و C و E و K والمعادن التى تحارب الالتهابات

2. الجوز: 

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المعززة للمزاج فهو هو أحد أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية 

 قد أظهرت العديد من الدراسات كيف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تدعم وظائف المخ وتقلل من أعراض الاكتئاب . 

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3. الأفوكادو: 


 الأفوكادو من الأطعمة القوية لأنها تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاجها عقلك ليعمل بسلاسة.  يحتوي الأفوكادو  على 4 جرامات من البروتين  وهو أعلى من الفواكه الأخرى 

4 التوت: 

التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الخلايا ويعتبر التوت الأزرق من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة  التى تحارب الأكتئاب 

5. الفطر:


يحتوى الفطر على خصائص كيميائية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على مزاجك.

6. البصل: 

يرتبط تناول البصل والثوم بشكل متكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي و تحتوي هذه الخضروات أيضًا على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والتى تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء  ويتعزز مزاجك أيضًا.

7. الطماطم:

 تُظهر العديد من الدراسات ارتفاع معدل الإصابة بنقص حمض الفوليك لدى مرضى الاكتئاب ففي معظم الدراسات ، كان حوالي ثلث مرضى الاكتئاب يعانون من نقص في حمض الفوليك لذلك يجب  تناوله  كمكمل غذائي أيضًا لأستقرار الحالة المزاجية.

8. الفاصوليا:

جيدة للقلب ولتحسين المزاج  ويساعد هضمها ببطء إلى استقرار مستويات السكر في الدم. 

9. البذور 

بذور الكتان وبذور القنب وبذور الشيا مفيدة بشكل خاص لمزاجك لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. 

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