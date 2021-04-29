أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب
أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب أبرزها المكسرات وبعض أنواع الفواكه إليك 9 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمحاربة الاكتئاب يقدمها موقع everydayhealth
1. الخضراوات الورقية الداكنة
تحارب الخضروات الورقية جميع أنواع الالتهابات ، ووفقًا لدراسة نُشرت في مارس 2015 في JAMA Psychiatry ، فقد تم ربط الاكتئاب الشديد بالتهاب الدماغ. تعتبر الخضروات الورقية ذات أهمية خاصة لأنها تحتوي على فيتامينات A و C و E و K والمعادن التى تحارب الالتهابات
2. الجوز:
غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المعززة للمزاج فهو هو أحد أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية
قد أظهرت العديد من الدراسات كيف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تدعم وظائف المخ وتقلل من أعراض الاكتئاب .
3. الأفوكادو:
الأفوكادو من الأطعمة القوية لأنها تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاجها عقلك ليعمل بسلاسة. يحتوي الأفوكادو على 4 جرامات من البروتين وهو أعلى من الفواكه الأخرى
4 التوت:
التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الخلايا ويعتبر التوت الأزرق من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة التى تحارب الأكتئاب
5. الفطر:
يحتوى الفطر على خصائص كيميائية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على مزاجك.
6. البصل:
يرتبط تناول البصل والثوم بشكل متكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي و تحتوي هذه الخضروات أيضًا على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والتى تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء ويتعزز مزاجك أيضًا.
7. الطماطم:
تُظهر العديد من الدراسات ارتفاع معدل الإصابة بنقص حمض الفوليك لدى مرضى الاكتئاب ففي معظم الدراسات ، كان حوالي ثلث مرضى الاكتئاب يعانون من نقص في حمض الفوليك لذلك يجب تناوله كمكمل غذائي أيضًا لأستقرار الحالة المزاجية.
8. الفاصوليا:
جيدة للقلب ولتحسين المزاج ويساعد هضمها ببطء إلى استقرار مستويات السكر في الدم.
9. البذور
بذور الكتان وبذور القنب وبذور الشيا مفيدة بشكل خاص لمزاجك لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.