أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب أبرزها المكسرات وبعض أنواع الفواكه إليك 9 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمحاربة الاكتئاب يقدمها موقع everydayhealth

1. الخضراوات الورقية الداكنة

تحارب الخضروات الورقية جميع أنواع الالتهابات ، ووفقًا لدراسة نُشرت في مارس 2015 في JAMA Psychiatry ، فقد تم ربط الاكتئاب الشديد بالتهاب الدماغ. تعتبر الخضروات الورقية ذات أهمية خاصة لأنها تحتوي على فيتامينات A و C و E و K والمعادن التى تحارب الالتهابات

2 . الجوز:

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المعززة للمزاج فهو هو أحد أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية

قد أظهرت العديد من الدراسات كيف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تدعم وظائف المخ وتقلل من أعراض الاكتئاب .

3. الأفوكادو:



الأفوكادو من الأطعمة القوية لأنها تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاجها عقلك ليعمل بسلاسة. يحتوي الأفوكادو على 4 جرامات من البروتين وهو أعلى من الفواكه الأخرى

4 التوت:

التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الخلايا ويعتبر التوت الأزرق من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة التى تحارب الأكتئاب

5. الفطر:



يحتوى الفطر على خصائص كيميائية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتؤثر على مزاجك.

6. البصل:

يرتبط تناول البصل والثوم بشكل متكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي و تحتوي هذه الخضروات أيضًا على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والتى تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء ويتعزز مزاجك أيضًا.

7. الطماطم:

تُظهر العديد من الدراسات ارتفاع معدل الإصابة بنقص حمض الفوليك لدى مرضى الاكتئاب ففي معظم الدراسات ، كان حوالي ثلث مرضى الاكتئاب يعانون من نقص في حمض الفوليك لذلك يجب تناوله كمكمل غذائي أيضًا لأستقرار الحالة المزاجية.

8. الفاصوليا:

جيدة للقلب ولتحسين المزاج ويساعد هضمها ببطء إلى استقرار مستويات السكر في الدم.

9. البذور

بذور الكتان وبذور القنب وبذور الشيا مفيدة بشكل خاص لمزاجك لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.